Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 96. Yıl Dönümü Kutlandı

ADANA (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 96. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

ADANA (AA) – Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 96. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.



İlk olarak Atatürk Parkı'nda, düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.





Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının çaldığı parçalar eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek Adana Tren Gar'ına geldi.





Burada, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı ve trenden inen bir gazi, Vali Mahmut Demirtaş'a Türk bayrağı verdi.





Tren Gar'ında yapılan törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın, milli mücadelenin ilham kaynağı olduğunu söyledi.





Konuşmaların ardından şiir okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

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