Atatürk'ün Conkbayırı'ndaki fotoğrafını 111 metrekareye nokta nokta işlediler - Son Dakika

Atatürk'ün Conkbayırı'ndaki fotoğrafını 111 metrekareye nokta nokta işlediler

15.03.2021 11:35
Atatürk'ün Conkbayırı'ndaki fotoğrafını 111 metrekareye nokta nokta işlediler, System.String[]

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Conkbayırı'nda çekilmiş bir fotoğrafı 111 metrekare alana on binlerce noktayla işlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Conkbayırı'nda çekilmiş bir fotoğrafı 111 metrekare alana on binlerce noktayla işlendi.

Bursalı reklam fotoğrafçısı Cumhur Aygün ve iş adamı Metin Atış yaklaşık 1 ay süren hazırlıklarının ardından zaferin anısına farklı bir eser ortaya çıkarmak için çalışmaya başladı.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında Conkbayırı'nda çekilmiş fotoğrafını çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı bilgisayarda yeniden boyutlandıran ikili, gönüllü 30 kişinin desteğiyle 6 metre genişliğinde ve 18,5 metre uzunluğundaki beyaz branda üzerine çeşitli büyüklüklerdeki noktalarla eseri oluşturdu.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe'de bulunan Şehitler Abidesi alanına getirilen eser yere serilerek havadan görüntülendi.

Cumhur Aygün, AA muhabirine, 25 yıldır fotoğraf çektiğini, yer aldığı yüzlerce sosyal projeden en anlamlılarından birinin bu çalışma olduğunu söyledi.

2012 yılında 2 bin 400 gönüllüyle İzmir Konak'ta "İzindeyiz", 2013'te 5 bin 990 gönüllüyle Bursa Nilüfer'de "Duruyoruz" ve 2014'te 6 bin gönüllüyle Ankara'da " Anıtkabir'deyiz" projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, aynı yıl 1907 çocukla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasını, 29 Ekim 2017'de de 32 bin karton bardakla "Ata'nın Gözleri" projesini yaptıklarını bildirdi.

Söz konusu eserin, Atatürk'ün Çanakkale'de çekilen ender fotoğraflarından olduğunu anlatan Aygün, şöyle konuştu:

"Normal ebatlarda büyütmek için noktalama yöntemiyle bilgisayarda çoğalttık. Arkasından arkadaşlarımızla şirkette 30 kişinin çabasıyla elle boyayarak nokta haline getirdik. Bu çalışmamızdaki ana unsurlardan biri, noktaların sayısı. Portre 18 bin 315 noktadan oluşuyor. Yani 18 Mart 1915 tarihi ortaya çıkıyor. Bu anlamda da projemizdeki detay çalışmayı önemli kılıyor."

Metin Atış ise amaçlarının, Çanakkale ve 18 Mart ruhunu yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Çalışmayı kısa sürede tamamladıklarını aktaran Atış, "Atatürk'ün çok ufak bir resmini çok büyük bir hale getirdik. Böylece şirketimizde insanların da projenin içinde kendisinde katılımcı olarak hissederek tekrar bu ruhu canlandırmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Atış, yaptıkları dev fotoğraf çalışmasını Çanakkale'de yüksek bir yerden görünecek şekilde sergilemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Conkbayırı, Çanakkale, İş Adamı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Conkbayırı'ndaki fotoğrafını 111 metrekareye nokta nokta işlediler - Son Dakika


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