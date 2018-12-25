Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı

2 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerinin doğa yürüyüşü düzenlediği bildirildi.

Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişinin 99. Yılı, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerinin doğa yürüyüşü düzenlediği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, afetlerde ve acil durumlarda yardıma ihtiyacı olanlara bilinçli bir şekilde destek vermeyi amaçlayan AFAD gönüllülerinin, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptıkları belirtildi.

Mucur'dan Kırşehir'e geçiş güzergahındaki Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi sırasında kullandığı eski taş yolda doğa yürüyüşü yapıldığı aktarılan açıklamada, yürüyüşte doğada yaşam ve afet anında yapılması gerekenler hakkında da eğitimler verildiği kaydedildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla yapılan yürüyüşe, Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, izcilik kulüpleri üyeleri ile çok sayıda kamu personelinden oluşan 60 kişilik AFAD gönüllülerinin katıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:31 Kaynak: AA

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