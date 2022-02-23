Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

23.02.2022 12:49
Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, anıta çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu Müdürü Ali İhsan Damgacı yaptı.

Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yat ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş gerçekleştirdi.

Başkan Mehmet Oktay, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, bunun Marmaris'in onur günü olduğunu kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa da 23 Şubat 1935'teki ziyaretinde Atatürk'ü ağırlayan Marmaris halkının duyduğu onur ve şerefi bugün aynı şekilde hissettiklerini ifade etti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Oktay, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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