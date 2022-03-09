Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92. yıl dönümü törenlerle kutlandı

09.03.2022 15:05
Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92'nci yıl dönümü kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930 tarihinde Antalya gezisi sırasında Serik'e gelmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nı çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte ise öğrenciler şiir ve kompozisyon okudular. Törende Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Atatürk'ün tarihe büyük önem verdiğini bu kapsamda Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaret ettiğini söyledi.

Şahin, 92 yıl önce Atatürk'ün antik tiyatroda Serikliler tarafından büyük bir coşku ile karşılandığını belirterek, "Atatürk, o dönem antik tiyatronun restore edilmesi ve ziyarete açılması talimatını vermiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilçemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Törene Şahin'in yanı sıra Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ve ilçe halkı katıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Serik'e gelişinin 92. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika


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