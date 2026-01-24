Atatürk Üniversitesi'nde 110 bin TL'lik Promosyon Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nde 110 bin TL'lik Promosyon Anlaşması

Atatürk Üniversitesi\'nde 110 bin TL\'lik Promosyon Anlaşması
24.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Halkbank ile 110 bin TL tutarında maaş promosyonu anlaşması sağladı.

Atatürk Üniversitesi personeline yönelik maaş promosyonu süreci, titizlikle yürütülen müzakereler ve yoğun görüşmelerin ardından başarıyla sonuçlandırıldı. Üniversite yönetiminin kararlı tutumu ve pazarlık gücünü en üst seviyede kullanması neticesinde, Halkbank ile kişi başı 110 bin TL tutarında promosyon anlaşmasına varıldı.

Yapılan anlaşma kapsamında üniversite mensuplarına 100 bin TL nakit promosyonun yanı sıra 10 bin TL para puan imkanı sunulurken, dileyen personelin promosyon yerine faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanabilmesine de olanak tanındı. Bu yönüyle söz konusu anlaşma, yalnızca bir promosyon süreci olmanın ötesine geçerek, çalışanların farklı ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir model olarak dikkat çekti.

Süreç boyunca yürütülen görüşmelere bizzat liderlik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mevcut ekonomik koşullar ve bankacılık sektöründeki genel eğilimler dikkate alındığında, üniversite personeli adına elde edilebilecek en üst seviyedeki imkanın sağlanması için yoğun bir gayret ortaya koydu. 2026 yılı itibarıyla bankaların promosyon rakamlarını daha sınırlı değerlendirdiği bir dönemde, Atatürk Üniversitesinin ulaştığı bu rakam, yürütülen müzakerelerin niteliğini ve yönetim iradesini açık biçimde ortaya koydu.

Sürecin her aşamasında çalışanın menfaati gözetildi

Anlaşma çerçevesinde ayrıca, promosyon ödemesi almak istemeyerek faizsiz kredi talebinde bulunan personel için de önemli imkanlar sunuldu. Promosyon ya da faizsiz kredi tercihini seçen personelin detayları, ilerleyen günlerde açıklanacak resmi tablolarla duyurulacak. Atatürk Üniversitesi yönetimi, sürecin her aşamasında şeffaflık, çalışan memnuniyeti ve kurumsal menfaat dengesini gözetirken; elde edilen bu kazanımın, üniversite bünyesindeki akademik ve idari personel için önemli bir ekonomik destek oluşturması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu sürecin, Atatürk Üniversitesinin çalışan odaklı yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğu ifade edilirken, söz konusu promosyon anlaşmasının tüm üniversite mensupları için hayırlı olması temenni edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Halkbank, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde 110 bin TL'lik Promosyon Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:07:07. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde 110 bin TL'lik Promosyon Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.