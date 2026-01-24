Atatürk Üniversitesi\'nde 110 bin TL\'lik Promosyon Anlaşması

Atatürk Üniversitesi personeline yönelik maaş promosyonu süreci, titizlikle yürütülen müzakereler ve yoğun görüşmelerin ardından başarıyla sonuçlandırıldı. Üniversite yönetiminin kararlı tutumu ve pazarlık gücünü en üst seviyede kullanması neticesinde, Halkbank ile kişi başı 110 bin TL tutarında promosyon anlaşmasına varıldı.

Yapılan anlaşma kapsamında üniversite mensuplarına 100 bin TL nakit promosyonun yanı sıra 10 bin TL para puan imkanı sunulurken, dileyen personelin promosyon yerine faizsiz kredi seçeneklerinden yararlanabilmesine de olanak tanındı. Bu yönüyle söz konusu anlaşma, yalnızca bir promosyon süreci olmanın ötesine geçerek, çalışanların farklı ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir model olarak dikkat çekti.

Süreç boyunca yürütülen görüşmelere bizzat liderlik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mevcut ekonomik koşullar ve bankacılık sektöründeki genel eğilimler dikkate alındığında, üniversite personeli adına elde edilebilecek en üst seviyedeki imkanın sağlanması için yoğun bir gayret ortaya koydu. 2026 yılı itibarıyla bankaların promosyon rakamlarını daha sınırlı değerlendirdiği bir dönemde, Atatürk Üniversitesinin ulaştığı bu rakam, yürütülen müzakerelerin niteliğini ve yönetim iradesini açık biçimde ortaya koydu.

Sürecin her aşamasında çalışanın menfaati gözetildi

Anlaşma çerçevesinde ayrıca, promosyon ödemesi almak istemeyerek faizsiz kredi talebinde bulunan personel için de önemli imkanlar sunuldu. Promosyon ya da faizsiz kredi tercihini seçen personelin detayları, ilerleyen günlerde açıklanacak resmi tablolarla duyurulacak. Atatürk Üniversitesi yönetimi, sürecin her aşamasında şeffaflık, çalışan memnuniyeti ve kurumsal menfaat dengesini gözetirken; elde edilen bu kazanımın, üniversite bünyesindeki akademik ve idari personel için önemli bir ekonomik destek oluşturması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu sürecin, Atatürk Üniversitesinin çalışan odaklı yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğu ifade edilirken, söz konusu promosyon anlaşmasının tüm üniversite mensupları için hayırlı olması temenni edildi. - ERZURUM