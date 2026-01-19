Atatürk Üniversitesi'nden Spor Başarısı - Son Dakika
Atatürk Üniversitesi'nden Spor Başarısı

Atatürk Üniversitesi\'nden Spor Başarısı
19.01.2026 12:09
Atatürk Üniversitesi, Kick Boks ve Buz Tırmanışı şampiyonalarında toplam 8 madalya kazanarak başarı gösterdi.

Atatürk Üniversitesi, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle sportif alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı sporcular hem bireysel hem de takım müsabakalarında gösterdikleri üstün performansla Atatürk Üniversitesini Türkiye genelinde başarıyla temsil etti.

Kick Boks Türkiye Şampiyonasında 5 Madalya

Burdur'da düzenlenen Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonasına, Atatürk Üniversitesi adına 7 sporcu ile katılım sağlayan takımlar, organizasyonu 1 altın ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada +70 kg kategorisinde mücadele eden Şüheda Ulaş altın madalya kazanırken; 63 kg'da Erdinç Temelci, 60 kg'da Ferhat Seven ve 55 kg'da Esma Sabahat Çakar bronz madalyanın sahibi oldu.

Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya

Öte yandan, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasında da Atatürk Üniversitesi sporcuları dikkat çekici bir performans sergiledi. Şampiyona kapsamında sporcular, kadınlar kategorisinde Türkiye ikinciliği, erkekler kategorisinde ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ederek toplamda 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Spor Dostu Kampüs Vizyonunu Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak sporu yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen önemli bir eğitim unsuru olarak gördüklerini vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimizin ulusal şampiyonalarda elde ettiği bu değerli dereceler, Atatürk Üniversitesinin sportif altyapısının, disiplinli çalışmasının ve güçlü akademik-sportif dengesinin somut bir göstergesidir. Farklı branşlarda kazanılan bu başarılar, üniversitemizin 'spor dostu kampüs' vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünün en güzel kanıtıdır."

Başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gurur tablosunun oluşmasında katkı sunan teknik heyetimize, antrenörlerimize, akademik kadromuza ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden kıymetli sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

