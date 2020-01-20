Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden 'Tarihine Sahip Çık' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden 'Tarihine Sahip Çık' projesi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden 'Tarihine Sahip Çık' projesi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden 'Tarihine Sahip Çık' projesi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Engin koordinatörlüğünde okul öncesi son sınıf öğrencileri tarafından "Eserine Sahip Çık" projesi kapsamında Pasinler Kalesinde temizlik çalışması yapıldıktan sonra ilçe esnafına hazırladıkları broşürlerle tarihi farkındalık oluşturmak için tanıtım yapıldı.


Konu hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Osman Engin, "Bu proje çalışmasıyla tarihi eserlerimizle ilgili olarak toplumsal duyarlılık oluşturmak ve tarih bilincini geliştirerek toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu çerçevede Erzurum'un Pasinler ilçesindeki kale seçilmiş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Birimi ile iletişime geçilmiş ve alınan destekle Hasankale'nin kısa tarihini ifade eden broşürler bastırılmıştır. Kalede öğrencilerimiz ile birlikte temizlik çalışması yapıldıktan sonra ilçede esnafları ziyaret edilerek proje konusunda ve tarih bilinci ve tarih şuuruyla ilgili söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Bu esnada bastırılmış olan broşürler dağıtılmıştır. Esnaf ziyaretlerinin ardından Pasinler Belediye Başkanıyla görüşme yapılarak konu hakkında paylaşımlarda bulunulmuştur. Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın toplumsal duyarlılık proje çalışmalarıyla ilgili duyarlılıkları iletilmiştir. Projemizin gerek hazırlanmasında ve gerekse yürütülüp sonuçlandırılmasında başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen Atatürk Üniversitesi rektörlüğü Toplumsal Duyarlılık Merkezi Müdürlüğüne ve projeye katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir, Pasinler, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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