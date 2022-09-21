Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

21.09.2022 11:00

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversitenin merkezi yemekhanesinin çatısında çıkan yangına ilişkin, çatıda oluşan hasarın kısa sürede onarılacağını, yemek hizmetinde ise herhangi bir aksamanın yaşanmayacağını belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversitenin merkezi yemekhanesinin çatısında çıkan yangına ilişkin, çatıda oluşan hasarın kısa sürede onarılacağını, yemek hizmetinde ise herhangi bir aksamanın yaşanmayacağını belirtti.

Yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Çomaklı, ekiplerin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Rektör Çomaklı, incelemelerinin ardından AA muhabirine, yaşanan olayın elim bir kaza olduğunu ve yangının neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini söyledi.

Devletin bütün imkanları seferber edilerek yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Çomaklı, "Çatıda hasar oluştu. En kısa zamanda inşallah burayı onaracağız. İçeride yemek hizmeti için herhangi bir aksaklık yok. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Öğrenciler için zaten eğitim öğretim başlamadı. Staj yapan ve bazı fakülte öğrencilerimiz burada. Onlara da birkaç gün yemek hizmetini bizim diğer birimlerde vermeye devam edeceğiz." dedi.

"8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz"

Çomaklı, kampüs içerisinde 8 yemekhanenin bulunduğunu ve bu nedenle hizmette herhangi bir aksama olmayacağını anlattı.

Yangının hafif atlatıldığını dile getiren Çomaklı, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde bizim bu merkezi yemekhanenin dışında 8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz. Allah'a hamdolsun herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı, buna şükrediyoruz. İnşallah en kısa zamanda normale döneceğiz. Yemeklerin piştiği asıl yer burası. Pişirip hem burada hem de diğer yerlere dağıtıyoruz. Bizim şu an yemek pişirilen ve dağıtılan yerlerde bir sorun yok, içeride bina faal. Bu çatı işini bugün ihale sistemine gireceğiz, gereken destekleri de aldık. İlgili kurumlarla görüşerek en kısa zamanda çatının tamir edilmesi, bizim yemek hizmetimize engel değil. Eskimiş bir çatıydı, onu yeniden güçlendireceğiz."

Yangının çıkışı nedeniyle araştırmaların ilgili birimlerce yapıldığını ve kaza olma ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Çomaklı, yanan binanın bağımsız alanda olmasının da bir avantaj olduğunu belirtti.

"Açılışta öğrencilere güzel sürprizlerimiz var"

Kontrollü ve organize bir müdahaleyle yangının söndürüldüğünü ifade eden Çomaklı, "Bütün kurumlara böyle elbirliğiyle müdahale yapıldığı için başta Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bütün ekibim ve hocalarımız da elinden gelen müdahaleyi yaptı. Kampüsün diğer kısımlarına sıçramadan söndürdük. Buna da şükür. Çok kıymetli velilerimiz telaş etmesinler, olabilecek basit bir yangın. Bu olabilecek bir şey ve geçti, hayat devam ediyor. Şu an da bile öğrencilerimiz gereken hizmeti alıyor. Arkadaşlarımızla gönül rahatlığıyla pazartesi günü öğrencilerimizi bekliyoruz, açılışta da güzel sürprizlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan yangında hasar gören merkezi yemekhanenin son durumu AA ekibince dronla görüntülendi.

YORUMLAR
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REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK REKTÖR ÇOMAKLI: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR, YEMEK HİZMETİNDE AKSAKLIK OLMAYACAK Doğuştan bir bacağı kısa olan Kübra artık aksamadan yürüyebilecek Doğuştan bir bacağı kısa olan Kübra artık aksamadan yürüyebilecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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