Üye Girişi
Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

07.12.2021 17:48
Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Atatürk Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Atatürk Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdimi ile 2020 Akademik Teşvik ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, gelişen dünyada eğitimde değişim ve dönüşümün önemine dikkati çekti.

Değişim ve dönüşümü üniversite, akademisyen ve öğrenci açısından değerlendiren Elmas, akademisyenlerin artık mantalitesinin de değişmesinin önemli hale geldiğini belirtti.

Şimdi Z kuşağının gündemde olduğuna işaret eden Elmas, şöyle konuştu:

"Bizim o kuşağa yaklaşmamız lazım. Eskiden biz yukarıda onlar aşağıdaydı. Biz hocalar olarak onlara bir şeyler öğretip bir şeyler anlatırdık. Ama şu anda biz onların ayağına gideceğiz. Maalesef, böyle bir durum var, hocaların saltanatı bitti. Bazı hocalar alınıyor ama hepimiz için bu böyle. 'Ben 10 sene bir ders anlatırım gelirim 2 saat blok yaparım 3 saat beni dinler öğrenci' böyle bir öğrenci yok artık. Hepimizi kendi çocuklarımız ve torunlarımızdan biliyoruz. Bunlar bizi 3 saat dinler mi? Şu anda bir öğrenciyi 1 saat konsantre edebilecek bir hoca varsa, madalya vermek lazım. Durum böyle ama çekinecek bir durum yok. Değişim hocadan olacak."

Elmas, Z kuşağına Cumhurbaşkanı'nın "Teknofest kuşağı" dediğini belirterek, değişimin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, 3-4 sene sonra yeni bir nesil ve anlayışın geleceğini aktardı.

"Öğrenci 'siz değişmezseniz biz sizin açtığınız bölümlere gelmiyoruz' diyor"

Reformlarda öğrenci akademisyen ilişkisine değinen Elmas, şunları kaydetti:

"Bizim reform yapmamız lazım. Biz reform yapmazsak bakın 2010'lu yıllardan itibaren öğrenciler bizim açtığımız bölümlere gelmemeye başladı. Biz değişmedik, öyle devam ettik ama öğrenci 'ben sizin açtığınız bölüme gelmiyorum' diyor. Bu sene de artık bu zirveye ulaştı. Öğrenci 'siz değişmezseniz biz sizin açtığınız bölümlere gelmiyoruz' diyor. O yüzden biz kendimiz, ülkemiz ve kurumumuz için mutlaka dönüşümü yapmamız gerekiyor."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise yeni yönetim kadrosuyla Atatürk Üniversitesini, bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürdüklerini anlattı.

Bu anlamda büyük ve cesur adımlar attıklarını ve önemli aşamalar kaydettiklerini dile getiren Çomaklı, "Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere üniversitemizde yoğun bir çalışma, sistematik olarak yürütmektedir. Bu çaba Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar üretmeye başlamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Elmas, rektör Çomaklı'ya "Kurumsal Akreditasyon Belgesi"ni verdi.

Daha sonra 2020 Akademik Teşvik ve Ödül Töreni kapsamında dereceye giren akademisyenlere Elmas tarafından plaket ve kartal heykeli takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi, Muzaffer Elmas, geri dönüşüm, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks sitede korku dolu anlar! 18:01 Lüks sitede korku dolu anlar! "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında 17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar 17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı

Son Dakika Haberleri
17:59 Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı
17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var
17:54 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir
17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
17:38 Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu
17:37 TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız
17:29 Eşini ilk önce bıçaklayan ardından tabancayla vuran adam, aynı silahla intihar etti
17:21 Kontrolden çıkan otobüs bariyerlerde asılı kaldı
17:19 Destan dizisinde bugün: Akkız, esirlikten kurtulabilecek mi?
17:13 Fenerbahçe kadrosunu gören Rıdvan Dilmen'den eleştiri: Burak'ı kim yazdı buraya?
3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı         
18:03
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı         
18:00
7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir         
17:55
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 18:06:16. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement