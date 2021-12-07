Atatürk Üniversitesine YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi - Son Dakika

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Atatürk Üniversitesine "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" verildi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdimi ile 2020 Akademik Teşvik ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, gelişen dünyada eğitimde değişim ve dönüşümün önemine dikkati çekti.

Değişim ve dönüşümü üniversite, akademisyen ve öğrenci açısından değerlendiren Elmas, akademisyenlerin artık mantalitesinin de değişmesinin önemli hale geldiğini belirtti.

Şimdi Z kuşağının gündemde olduğuna işaret eden Elmas, şöyle konuştu:

"Bizim o kuşağa yaklaşmamız lazım. Eskiden biz yukarıda onlar aşağıdaydı. Biz hocalar olarak onlara bir şeyler öğretip bir şeyler anlatırdık. Ama şu anda biz onların ayağına gideceğiz. Maalesef, böyle bir durum var, hocaların saltanatı bitti. Bazı hocalar alınıyor ama hepimiz için bu böyle. 'Ben 10 sene bir ders anlatırım gelirim 2 saat blok yaparım 3 saat beni dinler öğrenci' böyle bir öğrenci yok artık. Hepimizi kendi çocuklarımız ve torunlarımızdan biliyoruz. Bunlar bizi 3 saat dinler mi? Şu anda bir öğrenciyi 1 saat konsantre edebilecek bir hoca varsa, madalya vermek lazım. Durum böyle ama çekinecek bir durum yok. Değişim hocadan olacak."

Elmas, Z kuşağına Cumhurbaşkanı'nın "Teknofest kuşağı" dediğini belirterek, değişimin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, 3-4 sene sonra yeni bir nesil ve anlayışın geleceğini aktardı.

"Öğrenci 'siz değişmezseniz biz sizin açtığınız bölümlere gelmiyoruz' diyor"

Reformlarda öğrenci akademisyen ilişkisine değinen Elmas, şunları kaydetti:

"Bizim reform yapmamız lazım. Biz reform yapmazsak bakın 2010'lu yıllardan itibaren öğrenciler bizim açtığımız bölümlere gelmemeye başladı. Biz değişmedik, öyle devam ettik ama öğrenci 'ben sizin açtığınız bölüme gelmiyorum' diyor. Bu sene de artık bu zirveye ulaştı. Öğrenci 'siz değişmezseniz biz sizin açtığınız bölümlere gelmiyoruz' diyor. O yüzden biz kendimiz, ülkemiz ve kurumumuz için mutlaka dönüşümü yapmamız gerekiyor."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise yeni yönetim kadrosuyla Atatürk Üniversitesini, bir bölge üniversitesi olma temeli üzerinden evrensel bir dünya üniversitesi statüsüne taşımak yönünde sürdürdüklerini anlattı.

Bu anlamda büyük ve cesur adımlar attıklarını ve önemli aşamalar kaydettiklerini dile getiren Çomaklı, "Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra toplumsal taleplere yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere üniversitemizde yoğun bir çalışma, sistematik olarak yürütmektedir. Bu çaba Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar üretmeye başlamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Elmas, rektör Çomaklı'ya "Kurumsal Akreditasyon Belgesi"ni verdi.

Daha sonra 2020 Akademik Teşvik ve Ödül Töreni kapsamında dereceye giren akademisyenlere Elmas tarafından plaket ve kartal heykeli takdim edildi.