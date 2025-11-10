Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kuşadası'nda Anıldı - Son Dakika
Atatürk, Vefatının 87. Yılında Kuşadası'nda Anıldı

10.11.2025 13:23
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Kuşadası'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

(AYDIN) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Kuşadası'nda düzenlenen törenle anıldı.

Kuşadası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene; İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Garnizon Komutanı Personel Albay İlker Görkem, Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Öztürk, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Anma töreninde Kaymakam İbrahim Keklik, Kuşadası Garnizon Komutanı Personel Albay İlker Görkem ve Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

