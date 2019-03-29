Son Dakika Haberleri: Atatürklü Türk Bayrağıyla Geleneksel Öz Kayseri Gezisi

Atatürklü Türk Bayrağıyla Geleneksel Öz Kayseri Gezisi

1 saat önce

ALMANYA'nın Wiesbaden kentinin Dietzenbach Kasabası'ndaki Göçmenler Danışma Merkezi'nin Türk emekliler ile birlikte geleneksel hale getirdiği Öz Kayseri firmasına gezi düzenledi.

Atatürklü Türk Bayrağıyla Geleneksel Öz Kayseri Gezisi, System.String[]
ALMANYA'nın Wiesbaden kentinin Dietzenbach Kasabası'ndaki Göçmenler Danışma Merkezi'nin Türk emekliler ile birlikte geleneksel hale getirdiği Öz Kayseri firmasına gezi düzenledi. Dietzenbach Göçmenler Merkezi yetkilisi Hıdır Karademir ve Türk yaşlılar gurubu yöneticileri, Atatürk ve devrimlerinin hayranı olan firma sahibi Hilmi Selçuk için Atatürk fotoğraflı Türk bayrağı yaptırdı. Türk emekliler Selçuk'a mini bir törenle hediyesini armağan ett

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1961 yılında Almanya'ya gelen, 1969 yılından sonra Öz Kayseri firmasını kuran Hilmi Selçuk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti "Almanya'ya geldiğimde burada en fazla 10 bin Türk vardı. Şimdi milyonlar olduk. Sadece ticaret değil, gönül de yapıyoruz. İnsanlarımızın zamanlarını dostluk köprüleri kurarak geçirmeleri çok önemli. Bugün her kesimden insanı burada görmekten çok mutluyum. Bu tabloyu her gördüğümde çok seviniyorum" sözleriyle anlattı. Türk emekliler, daha sonra Öz Kayseri'nin ürettiği işkembe ve diğer çorba çeşitleri ile pastırma ve kavurmanın tadına baktı. Yemek sohbetin ardından Öz Kayseri tarafından kendilerine verilen armağanları alan Türk emekliler, gelecek yıl yapılacak randevu için sözleşti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:32 

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