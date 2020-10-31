Atay: "Deprem bölgesine yardım göndermek isteyenler SYDV ile irtibata geçebilir" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem bölgesi İzmir'e yardım göndermek isteyen yardımseverlere çağrıda bulunarak, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçilebileceğini açıkladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ederken, bölgeye ülke genelinde bir çok kuruluştan yardım gönderilmeye başlandı. Düzce'den de bir çok vatandaşın bölgeye yardım göndermesini istemesi üzerine Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yardımseverleri Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçilmesini istedi. Atay: "Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için, İl Merkezinde Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız İlçelerde kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir" dedi. - DÜZCE