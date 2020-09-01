ATB Başkanı Çandır: " Tarım kurtarıcı oldu" - Son Dakika

ATB Başkanı Çandır: " Tarım kurtarıcı oldu"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

ATB Başkanı Çandır:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını değerlendirdi. Çandır, COVİD-19 nedeniyle pandemi önlemlerinin üst seviyede alındığı Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan ikinci 3 aylık dönemi gösteren Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin tarımın önemini bir kere daha ortaya koyduğunu ifade etti.

22 yıl aradan sonra rekor küçülme

Yılın ilk 3 ayında yüzde 4.4 büyüme gösteren ekonominin, ikinci 3 ayda yüzde 9.9 küçüldüğünü kaydeden Çandır, "Bu küçülme oranı, 1998 yılından bu yana ikinci çeyrekler itibariyle rekor küçülme olmuştur. 2001 yılındaki yüzde 7.2 ve 2009 yılındaki yüzde 6.7 oranlarındaki küçülmelerden açık ara daha yüksek bir küçülme ilan edilmiştir" diye konuştu.

Tarım küçülmeyi tek hanede tuttu

Ekonominin yüzde 70'e yakınını oluşturan hizmetler sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 25 küçüldüğünü, ekonomide ağırlığı yüzde 20 civarında olan sanayinin yüzde 16.5 küçüldüğünü bildiren Çandır, "zor dönemlerin sektörü" tarımın bu dönem yüzde 4 büyüme gerçekleştirdiğini vurguladı. Çandır, "Geçmişte yaşanan küçülme dönemlerinde de tarım sektörü büyüyerek küçülmeyi frenlemiştir. Rakamlara bakıldığında tarım yüzde 4'lük büyüme ile daralan ekonominin küçülme oranını tek hanede tutmuştur" dedi.

Tarımda büyüme geçen yıla göre azaldı

Pandeminin etkili olduğu ikinci 3 aylık dönemde, ekonomide rekor küçülme olmasına rağmen üreticinin üretimden vazgeçmediğini kaydeden ATB Başkanı Çandır, "Çiftçimiz yine ciddi sorumluluklar ve riskler alarak üretime devam etmiştir. Bu zor dönemlerde elini taşın altına koyan, üretimden asla vazgeçmeyen üreticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Geçen yılın aynı döneminde tarımın yüzde 4.6 büyüdüğüne dikkat çeken Çandır, geçen yıla göre kan kaybeden tarımın doğru ve zamanında desteklemelerle ayakta tutulması gerektiğini ifade etti.

Tarım desteklenmeli

Son dönemde kredi yükünü rekor düzeyde artırmak zorunda kalan tarım sektörünün, özellikle sanayiye girdi sağladığı ürünlerde ciddi zararlara uğrayabileceği uyarısında bulunan Çandır, şu önerilerde bulundu: "Tarımsal üretimin devam ettirilebilmesi için acilen alınması gereken önlemler olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 2020 yılı destekleme ödemelerinin tamamı acilen yapılmalı, ilave destekler sağlanmalıdır. Tarım sektörüne sıfır reel faizli ve kolay erişilebilir kredi imkanı tanınmalıdır. Sektörün tüm tedarik ihtiyaçları sübvanse edilmelidir. SGK, Bağ-Kur ve vergi gibi kamuya yapılan ödemeler 2021 yılı sonuna kadar ertelenmelidir. Tarımsal ihracatın artırılması için ise havayolu kargo ücretleri ucuzlatılmalıdır." - ANTALYA

Antalya, Çandır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Çandır: ' Tarım kurtarıcı oldu' - Son Dakika Ekonomi

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