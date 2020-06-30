ATB'nin Dinar'daki lisanslı deposu yarın hizmete başlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret Borsasının (ATB) Dinar'daki Tarım Ürünleri Lisanslı Deposu, yarından itibaren Arpa, Buğday ve Mısır alımlarına başlayacağı bildirildi.

ATB Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, yaptığı açıklamada, kentte kazandırdıkları ve faaliyete başlayacak lisanslı depolarının onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bazı zorluklarının yaşadığını dile getiren Mühsürler, şöyle konuştu:

"Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu eser yıllarca ülkemize ve bölgemize hizmet verecek büyük bir yatırım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun."

"İki tesisin proje aşamasındayız"

ATB Meclis Başkanı ve Afyon Borsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Zobalı da Afyonkarahisar'a ve bölgeye önemli bir eser kazandırdıklarını vurguladı.

İlerleyen süreçte Afyonkarahisar il merkezine 40 bin ile Emirdağ ilçesine de 20 bin tonluk iki tesisin de proje aşamasında olduğuna dikkat çeken Zobalı,"İnşallah yakın bir zamanda buralarında yapımını tamamlayarak hizmete açarız. Toplam da 90 bin tonluk bir hedefimiz bulunmaktadır. Dinar bölgemize kurduğumuz 30 bin tonluk tesis ile ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Devletimizin Lisanslı Depolarda depolanan ürünlere çok önemli destekleri var. Bu desteklerden üreticilerimizin ve tüccarlarımızın faydalanmasını istiyoruz."diye konuştu.