Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencilerin gözdesi konumunda.



Atçılığa ilgili gençlerin genel olarak tercih etiği bölümde ayrıca, otizmli gençler veya otizmli çocuklar ile Down Sendromlu gençler okula ait tesislerden yararlandırılıyor.



Erzurum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Dursun Kaya, binicilik ve antrenörlük bölümü hakkında yaptığı açıklamada, "Burada bulunan öğrencilerimizi iki yıl eğiterek, at antrenörü ve at terbiyecisi yetiştiriyoruz. Bulunduğumuz tesisin birinci amacı budur. İkinci amacımız ise ata binmek isteyen, profesyonel olarak ata binmek isteyen kişilere bizler burada eğitim ve öğretimin dışında belli bir ücret karşılığında ata binme kursu veriyoruz. ya da bir aile kendi çocuğunu yatalak dahi olsa buraya getirip ata bindirerek at binme özlemini ya da ata binme becerisini geliştiriyoruz" diye konuştu.



Diğer önemli bir konunun ise otistik ve Down Sendromlu gibi engelli bireyleri Hipo Terapi yani atlı terapi yaptırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Dursun Kaya, "Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Yalnızca Erzurum'da ki alt belediyelerden bir tanesinde yüz yetmiş kadar engelli çocuk bulunduğu tespit ettik. Bunların büyük bir kısmı da dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Hipo Terapi ile burada engelli bu çocuklara sağlıklarında çok iyi bir iyileşme belirtisi olduğunu ayrıca daha önce yaptığımız Hipo Terapi sonuçları ile biliyoruz ki ayrıca istatistiki rakamlardan da bunları görebiliyoruz. Tıp alanında bulunan doktorlar da bunu teyit ve tavsiye ediyorlar. Bizim bulunduğumuz tesisimiz kapalı manej alanımız dünya standartlarındadır. Arkamızda ise açık saha manej alanlarımız bulunmaktadır. Biz burada ileride endurans yarışması yapmak istiyoruz. Engelli ata binme yarışması yapmak istiyoruz. Yine at terbiyesi yarışmaları da yapmak istiyoruz. Bundan sonra Uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek donanıma ve alt yapıya at sayısına sahibiz. Özellikle engelli ebeveny aileleri Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Ekonomik durumları iyi olmayan çocukları evlerinden alarak bulunduğumuz bölgeye ücretsiz olarak getirmeyi de düşünüyoruz. Kapalı manej alanımızda engelli çocukları Hipo Terapiye getirirken oraya asansör sistemi de kurmayı planlamışız. Çocuklar ata binmeden önce paraşüt gibi bir kıyafet giydirerek raylı sisteme oturtacağız, at ürkebilir, attan çocuk attan düşebilir bunu önlemek amacıyla yere düşüp yaralanma olmasın diye havada durduracağız" diye konuştu.



Okul öğrencilerinden Ceren Atmaca ise "Aslen Kars'lıyım, önceden atlara binme merakım vardı, küçükken ata binmeye başlamıştım, benim atımda var, benim böyle bir bölüm olduğundan haberim yoktu, atlarla ilgilenmeyi istiyordum, liseyi bitirdikten sonra bu bölümün var olduğunu tercih verirken öğrendim, biraz çevre, birazcık da akrabalarım bana yardımcı oldular, atlar harika hayvan ve harika arkadaş, harika dost at her şey" diye konuştu.



Açık hava manej alanında 5 midilli, 1 Pony, 3 safkan İngiliz, 4 Haflinger toplam 13 at bulunuyor. - ERZURUM