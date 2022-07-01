Son Dakika | ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİLDEKİ GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİLDEKİ GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA

01.07.2022 22:54
Son Dakika | ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİLDEKİ GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

DİYARBAKIR'da içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüphelinin otomobile ateş açması sonucu K.K. (26) isimli kadın başından vurularak yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Koperaatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobil bir sokağa girdi. Bu sırada oyun makinesi önünde duran bir kişi, otomobile eliyle işaret etti. Şüpheli, sürücünün devam etmesi üzerine bu kez üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobile doğru ateş etti. Sürücünün hızla ilerlediği sokakta ateş eden şüpheli koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu. Sürücü ve arkadaşları yaklaşık bir kilometre sonra otomobildeki K.K.'nın vurulduğunu fark etti. Yaşar Kemal Caddesi üzerinde duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cadde üzerinde toplananlar ile yaşanan kargaşa ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sokak içerisinde boş kovanlar buldu. Ayrıca ekipler, oyun makinesinde parmak izi çalışması yaptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, başına mermi isabet eden K.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı...Dehşet anları kamerada Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada Çalışır vaziyetteki kargo aracını çaldı, birkaç sokak ileride pazar yerine bırakıp gitti...O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİLDEKİ GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | ATEŞ AÇTIĞI OTOMOBİLDEKİ GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement