Athena Almanya'da Sahne Aldı
20 dakika önce
Rock müzik grubu Athena, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Rock müzik grubu Athena
, Almanya
'nın Köln
kentinde konser verdi.
Gloria Köln'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi.
Grup gerek eski gerekse yeni albümünlerinden oluşan repertuarlarıyla yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
"Kafama göre", "Yaşamak var ya" gibi sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren grup konser sonunda ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:40 Kaynak: AA
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