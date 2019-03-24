Son Dakika Haberleri: Athena Almanya'da Sahne Aldı

Athena Almanya'da Sahne Aldı

20 dakika önce

Rock müzik grubu Athena, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Athena Almanya'da Sahne Aldı, System.String[]
Rock müzik grubu Athena, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Gloria Köln'de sahne alan grubu, Türklerin yanı sıra Alman müzikseverler de dinledi.

Grup gerek eski gerekse yeni albümünlerinden oluşan repertuarlarıyla yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

"Kafama göre", "Yaşamak var ya" gibi sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren grup konser sonunda ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Köln, Athena, Almanya, Kültür Sanat
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