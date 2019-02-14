Atib Genel Başkanı Yıldırım: Memnuniyet Verici Ama Yetmez

ALMANYA'DA faaliyet gösteren terör örgütü PKK kontrolündeki bütün kuruluşların kapatılması gerektiğine dikkat çeken Durmuş Yıldırım, "Son günlerde Almanya'nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir...

ALMANYA'DA faaliyet gösteren terör örgütü PKK kontrolündeki bütün kuruluşların kapatılması gerektiğine dikkat çeken Durmuş Yıldırım, "Son günlerde Almanya'nın nihayet eli kanlı bölücü terör örgütüyle bağlantılı bazı ticari kuruluşlara karşı harekete geçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir ancak yeterli değildir. Yasaklı terör örgütü olmasına rağmen PKK militanları ve onlara bağlı dernekler her türlü faaliyeti yıllardan beri Alman polisinin gözleri önünde yapmaya devam ediyor" dedi.



'BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI'



İçişleri Bakanlığının yasakladığı PKK bağlantılı iki şirketin buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade eden Yıldırım, terör örgütüne karşı atılan bu ilk adımın devamının gelmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, Türkiye'ye karşı yıllardır silahlı eylem yapmaya devam eden bir terör örgütünün Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki bütün dernekleri ve yan kuruluşlarının kapatılmasını beklediklerini vurguladı.



BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA



Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Almanya tarafından terör örgütü PKK ile bağlantılı iki yayınevinin yasaklanması kararını doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu olumlu adıma rağmen temel beklentinin terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi olduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi: "Ancak temel beklentimiz aranan terör örgütü mensuplarının ülkemize iadesi, PKK'nın Almanya'daki mal varlıklarının dondurulması, örgütün Almanya'da finansman sağlama ve militan devşirme çalışmalarının durdurulması, örgütle bağlantılı diğer dernek ve kuruluşların faaliyetlerinin engellenmesi, sembol yasağının tam olarak uygulanması gibi haklı ve meşru taleplerimizin karşılanması yönünde diğer etkili adımların bir an önce atılmasıdır."



25 MİLYON EURO'DAN FAZLA PARA TOPLAMIŞ



Almanya iç istihbarat birimi olan Anayasa Koruma Teşkilatının 2017 raporundaki PKK'nın yapılanmasının anlatıldığı bölümde, 2017'de 14 bin olan PKK yanlısının sayısının 500 artarak 14 bin 500'e ulaştığı ifade edilmişti. Aynı raporda, PKK'nın Almanya'da 14 milyon, Avrupa çapında ise 25 milyon Euro'dan fazla para topladığı da belirtilmişti. Terör örgütünün ayrıca Almanya'da günlük gazetesi de bulunduğu vurgulanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor

Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!

Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı