Son Dakika Haberleri: Atıcılık Müsabakalarından 2 Altın Madalya

Atıcılık Müsabakalarından 2 Altın Madalya

1 saat önce

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları Mersin'de yapıldı.

Atıcılık Müsabakalarından 2 Altın Madalya, System.String[]
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Bölgeler Arası Grup Müsabakaları Mersin'de yapıldı.

245 sporcunun madalya için mücadele ettiği grup müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

10 m. tabanca tüfek kategorisinde Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Spor Kulübü'nden yarışan sporculardan Meryem Nur Korkut minik bayanlarda, Ahmet Durdu ise minik erkeklerde şampiyonluğu göğüsleyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Mersin, Kayseri, Spor
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