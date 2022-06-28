Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı

28.06.2022 15:05

- Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı Gaziantep'te kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu: 3 gözaltı 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 320 paket gümrük kaçağı...

- Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Gaziantep'te kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu: 3 gözaltı

3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması ise dikkat çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi 35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu, sigarayı bıraktı hayatı değişti 35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu, sigarayı bıraktı hayatı değişti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement