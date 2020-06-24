"Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması" ödülleri verildi - Son Dakika

"Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması" ödülleri verildi

Kartal'da "Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması"nın kazananlarını ödüllerini aldı.

Kartal'da "Atık Malzemelerden Müzik Aleti Tasarım Yarışması"nın kazananlarını ödüllerini aldı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkati çekmek amacıyla başlattığı yarışmanın sonuçları açıklandı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, dereceye giren çocukları makam odasında ağırladı. Ödül teslimi sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars da hazır bulundu.

"Müziğe Renk Kat, Geri Dönüşüme Hayat Ver" sloganı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı yarışmada; öğrenciler pet şişe, plastik, cam, naylon, kağıt, taş, tel, karton, lastik, pil, metal ve pil gibi atık malzemeleri kullanarak müzik aleti tasarladı.

Yarışmanın sonunda birinci olan Çiğdem Demir'e bisiklet, ikinci Burak Koçer'e gitar, üçüncü Eylül Aktan'a ise kablosuz kulaklık hediye edildi.

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:07 Kaynak: AA

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