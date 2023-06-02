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Atık yönetimi bizim elimizde!

Atık yönetimi bizim elimizde!

02.06.2023 15:43

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri İklim Değişikliği için 'Yarınlar Bizim Elimizde' sloganı ile online seminer gerçekleştirdi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 13.hedefi'İklim Eylemi' için farkındalık olması adına bir proje gerçekleştirdi.

Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında oluşan zararlı atıklar ,beklenen büyük İstanbul depremi sonrasında oluşabilecek atıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi , Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileri ; Yaren DOĞAN , Tuğba ÖZTÜRK, Umut MUTLUER, Zehra YILDIZ, Zübeyde Kaya, Elif BAYER, Umut Recep YILMAZ tarafından online seminer gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler bölümBaşkanı Doç .Dr Emel Tozlu Öztay yönetiminde ilerleyen seminerekonuşmacı olarak Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yüksek Çevre Mühendisi Raşit Fırat Deniz katıldı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerideprem sonrası meydana gelen zararlı atıklar hakkında merak ettikleri sorularıRaşit Fırat Deniz'e sordu.

Raşit Fırat Deniz 'Avcılar Belediyesi olarak binalarda2020 yılından itibaren asbest denetimi yapmaktayız.' dedi. Yaşanabilecek deprem sonrası inşaat atıkları için geri dönüşüm tesislerinin yeterli şekilde olmadığının altını çizdi ve Avcılar bölgesinde beton tesisi olduğunu da dile getirdi.

Yaşanılan deprem sonrasında oraya gönderilen yardımların ulaşamaması ve organize edilememesi yüzünden yaşanan olumsuz durumlar hakkında öğrencilere okudukları bölümün, Halklaİlişkiler mesleğinin önemini vurguladı.

Doç. Dr Emel Tozlu Öztay öğrencilerin soruları bittikten sonra beklenen büyük İstanbul deprem sonrasında meydana gelebilecek atıklar hakkında merak ettiklerini Raşit Fırat Deniz'e sordu. Beklenen İstanbul depreminin en büyük probleminin ulaşım olabileceğini dile getiren Raşit Fırat Deniz bu problemin yeterli önlemler alındığı zaman çözülebileceğini de söyledi.

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İklim Değişikliği, Eğitim, Son Dakika

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