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Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü - Son Dakika

Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü

15.02.2022 12:17

Gaziantep'te uzun süredir atıl durumda olan otel binasının otopark kısmı çöktü.

Gaziantep'te uzun süredir atıl durumda olan otel binasının otopark kısmı çöktü.

Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir atıl vaziyette olan 11 katlı otelin otopark kısmında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle büyük bir obruk oluşurken çökme sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD, İtfaiye, Polis ve Acil Sağlık Görevlileri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çökme nedeniyle ölü ya da yaralı olmazken otelin çevresi güvenlik amacıyla kapatıldı.

OTEL İÇİN KARARI VERİLMİŞTİ

2008 yılında açıldıktan kısa bir süre sonra kapanan 5 yıldızlı otel hurdacılar tarafından tahribata uğratılmış ve kullanılmaz hale gelmişti. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir merkezindeki terk edilmiş binaların valilik kararıyla yıkılacağını söylemişti. Tehlike saçan otelin kısa süre içerisinde yıkılması bekleniyor.

(Ahmet Demir/ İHA)

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Şehitkamil, Gaziantep, Otel, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atıl durumdaki otel binasının otopark kısmı çöktü - Son Dakika
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