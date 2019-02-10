Son Dakika Haberleri: Atıl Okullar Muhtar Odası ve Kültür Evine Dönüyor

Atıl Okullar Muhtar Odası ve Kültür Evine Dönüyor

1 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kullanılmayan atıl durumdaki okullar onarılarak muhtar odası ve kültür evi olarak halkın hizmetine sunuluyor.

Atıl Okullar Muhtar Odası ve Kültür Evine Dönüyor, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kullanılmayan atıl durumdaki okullar onarılarak muhtar odası ve kültür evi olarak halkın hizmetine sunuluyor.

Kabadüz Belediyesince, çürümeye yüz tutmuş okulların yapım ve onarımı yapılarak halkın hizmetine sunuluyor.

Kabadüz Belediyesince 2014 yılından bu yana ilçede uygulanan proje kapsamında Harami Mahallesi Kızıldüz semtindeki atıl durumdaki okul baştan aşağıya yenilenerek mahallelinin hizmetine sunuldu.

Projeyi değerlendiren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe genelinde uyguladıkları projenin vatandaşların takdirini topladığını belirtti.

Mahallelerde kendi haline bırakılan okullarda birçok kişinin bir birinden özel anılarının olduğunu anımsatan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Mahallelerimizde hiç kullanılmadığı için çürümeye yüz tutmuş okullarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için 2014 yılında güzel bir projeyle hayata geçirdik. Okullarımızın eskiyen her yerini baştan aşağıya yeniden tamir ederek kültür evi ve muhtar odası olarak mahallemizin hizmetine sunuyoruz. Bir çoğumuzun okuduğu bu okullarda anıları var. Anılarımız bina yaşadıkça yaşamaya devam edecek." - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:20 Kaynak: İHA

Ordu, Kabadüz, Güncel
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