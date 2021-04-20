Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika

Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor

20.04.2021 14:55
Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor, System.String[]

BABASINI ANDIAtilla Özdemiroğlu'nun kızı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da bir sosyal medya paylaşımıyla onu andı.

BABASINI ANDI

Atilla Özdemiroğlu'nun kızı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da bir sosyal medya paylaşımıyla onu andı. Yaprak Özdemiroğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Birçok takipçisi Atilla Özdemiroğlu'nun bestelerinin unutulmaz olduğunu belirterek "Bizlere öyle güzel eserler bırakmış ki huzur içinde uyusun" diye yorum yaptı.

1.5 YAŞINDAYKEN ANNE VE BABASI AYRILDI

Atilla Özdemiroğlu, 5 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya geldi. O henüz 1.5 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Babası yeniden evlenince Özdemiroğlu, üvey annesiyle büyüdü .Usta müzisyen öz annesini 13 yaşına geldiğinde tanıdı.

BABASI ONU HEP DESTEKLEDİ

Öğretmen olan babası ve üvey annesi müziğe meraklıydı. Bu durum, onun da küçük yaşlarda müziğe yönelmesine neden oldu. Babası da onun bu ilgisini destekledi.

6 YAŞINDAYKEN MÜZİĞE BAŞLADI

Atilla Özdemiroğlu, 6 yaşındayken mandolin çalarak müziğe adım attı. Ankara Atatürk Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarında keman, flüt, trombon, çello, viyola ve piyano çalmaya başladı. Aslında onun doğuştan müziğe yeteneği vardı. 12 yaşındayken de keman çalarak profesyonel hayata adım attı. 1966'de o dönemin en önemli orkestralarından biri olan Durul Gence 5'e girdi. Bu ilk adımın ardından başka orkestralarda da çaldı.

UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI

Besteci ve aranjör olan Atilla Özdemiroğlu, Türk pop müziğinde çok sayıda unutulmaz esere imza attı. En parlak dönemini ise 70'lerde yaşadı. Şanar Yurdatapan ile birlikte kurduğu Şat Yapım, 70'lerin pop müzik dünyasına damga vurdu.

ÖZEL HAYATI HAREKETLİYDİ

Atilla Özdemiroğlu müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra romantik bir insandı. Yaşamı boyunca birçok kez evlendi. İlk evliliğini yaptığında henüz 17 yaşındaydı. O dönemde şarkıcı Berkant'ın tanıştırdığı Ayla Pelit ile 1961 yılında evlendi. Özdemiroğlu 20 yaşına geldiğinde ilk çocuğu Yaprak, ardından da Sarp doğdu. Çiftin 11 yıl süren evliliği 1974'te sona erdi. Bunun ardından Füsun Önal ile romantik bir ilişkiye başladı. Çift, 1975'te evlendi, beş yıl sonra boşandı.

ÜÇ YIL SÜREN EVLİLİK Bu evliliği bitiren yine başka bir aşk oldu. Özdemiroğlu, iş ortağı Şanar Yurdatapan'ın kardeşi Lale Yurdatapan (Lale Mansur) ile aşk yaşamaya başladı. Lale Yurdatapan ile Atilla Özdemiroğlu, 1977'de evlendi, üç yıl sonra boşandı. Özdemiroğlu, en çok konuşulan romantik ilişkilerinden birini de dönemin en gözde oyuncularından Müjde Ar ile yaşadı. Müjde Ar'ın annesi Aysel Gürel karşı çıktığı için 15 yıllık beraberliğe rağmen evlenmediler. Özdemiroğlu, 52 yaşındayken kendisinden 31 yaş genç Hepgül Hepbir ile evlendi. Çiftin Lidya ve Lara adında iki kızı oldu. Fakat bu evlilik de uzun sürmedi.

'DUYGU BİTİYOR, EVLİLİK BİTMİYOR'

Özdemiroğlu, bir röportajında aşk hayatıyla ilgili olarak "Bütün ilişkilerimde biri bitmeden, biri başladı. Duygu bitiyor, evlilik bitmiyor. Sonra bir başkasıyla ilişki başlıyor işte" konuşmuştu.

2016'DA HAYATA VEDA ETTİ Kariyeri boyunca Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza attı. Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerle çalışan Özdemiroğlu, uzun süre akciğer kanseri ile mücadele etti. 20 Nisan 2016'da düşüp bel kemiğini kırdı. Ameliyata alınan Özdemiroğlu hayatını kaybetti.
Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika Magazin


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