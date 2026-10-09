Atilla Taş\'ın kızı Sezen Taş\'ın annesine yazdığı mesaj yürek burktu: Kalbimiz bir atıyor

Şarkıcı Atilla Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın yıllar önce annesiyle yaptığı yazışma ortaya çıktı. Annesinin doğum günü paylaşımına yanıt veren Sezen Taş'ın, "Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz bir atıyor. Sen benim her şeyimsin" sözleri, genç kadının ölümünün ardından yürek burktu.

SEZEN TAŞ'IN ANNESİ İLKAY SARIKÖSE

ANNESİNİN YILLAR ÖNCEKİ DOĞUM GÜNÜ MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sezen Taş'ın annesinin yaklaşık dokuz yıl önce Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımında kızına seslendiği görüldü.

Kızının fotoğrafını yayımlayan anne, mesajında "Canım kızım, sen Rabbimin bana gönderdiği en büyük hediyesin" ifadelerini kullandı.

Kızına duyduğu sevgiyi anlatan anne, aralarındaki mesafelere rağmen birbirlerine bağlı olduklarını belirterek Sezen Taş'a eşi ve kızıyla birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diledi.

"ARAMIZDA MESAFELER OLSA DA KALBİMİZ BİR ATIYOR"

Annesinin paylaşımına yorum yapan Sezen Taş ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Canım annem, çok teşekkür ederim. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz bir atıyor. İyi ki annemsin. Seni çok ama çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, kurban olduğum."