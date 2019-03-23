Son Dakika Haberleri: Atina'da İlk Gün Bir Gümüş, 3 Bronz Madalya

Atina'da İlk Gün Bir Gümüş, 3 Bronz Madalya

46 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayan Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde kadınlarda Zeliha Cinci (52) gümüş, Kader Divan (52), Buket Mercan (57) ve Minel Akdeniz (63) bronz madalya kazandı.

Atina'da İlk Gün Bir Gümüş, 3 Bronz Madalya, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayan Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde kadınlarda Zeliha Cinci (52) gümüş, Kader Divan (52), Buket Mercan (57) ve Minel Akdeniz (63) bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde Zeliha Cinci elemeleri çok rahat geçerek finale yükseldi. Finale kadar yükselen Cinci, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Sofia Asvesta'ya altın skorda puan verdi ve ikincilikte kaldı. Aynı kilodaki Kader Divan ise Avusturyalı Franziska Kaiser'i bronz madalya müsabakasında yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

57 kiloda yarı finale kadar başarılı sonuçlar elde eden Buket Mercan, Avusturyalı rakibine yenildi ve bronz madalya için Alman Marina Zapros ile karşılaştı. Mercan rakibini waza-ari puanıyla yendi ve madalyaya uzandı.

63 kiloda bronz müsabakasında Minel Akdeniz ile Nurdan Almalı karşılaştı. Akdeniz, bronz madalyayı kazanan isim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Yunanistan, Akdeniz, Spor
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