Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

19.01.2026 10:07
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'nin beş yıl önce "öfke çağı" diyerek uyardığı tablo bugün bir bir yaşanıyor. 5 yıl önce yaptığı bir paylaşımda, "Bu çağ, dijital çağ değil, öfke çağı" diyen Verimli, bu paylaşımını tekrar yayınladı. "Ben kâhin değilim" diyen Verimli, amacının ülkenin ruh sağlığına dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Müge Anlı'nın programında uzun yıllar yer alan Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemde Türkiye'de yaşananlara dair de paylaşımlar yapan Verimli'nin 5 yıl önceki bir paylaşımı da gündeme geldi.

"ÖFKE ÇAĞI" DİYE PAYLAŞMIŞTI

İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Atlas'ın ölümünden sonra annesine de tehdit mesajları geldi. Bu acı olay günlerdir Türkiye gündemindeyken Arif Verimli yıllar önce yaptığı paylaşımı yeniden yayınladı. Verimli o mesajında, "Bakın bu günler iyi günlerimiz. Güzel yüzlü kurbanlarımız olacak. Hiç sebepsiz insanlar birbirini ve zavallı hayvanları öldürecek. Çünkü bu çağ dijital çağ değil öfke çağı. Uyuşturucu, şiddet, pandemi ve yeni dünya düzeni şiddetiyle gelecek." demişti.

"BEN KAHİN DEĞİLİM"

Arif Verimli yıllar önce paylaştığı yeniden yayınlayarak, "Ben kâhin değilim. Vatanını çok seven bir psikiyatristim. Beş sene önce bu gerçekleri yazdım çünkü benim işim insanlara umut satıp şahsi istikbal değil; ülkemin ruh sağlığı için sesimi duyurmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

