Trump\'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları\'ndan jet açıklama

ABD- İsrail ile İran Savaşı tüm yıkıcılığıyla sekizinci gününe girerken yapılan açıklamalar savaşın daha da kızışacağını ortaya koydu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelerinden özür dilemesinin ABD Başkanı Trump'ın "İran'ı kaybeden ülke" açıklamasıyla devam eden süreçte Devrim Muhafızları'ndan düzeltme geldi. Pezeşkiyan'ın açıklamasına düzeltme yapan Devrim Muhafızları, "komşu ülkelere saygı duyduklarını belirterek saldırı halinde ABD ve İsrail üslerini hedef alacaklarını" belirtti.

PEZEŞKİYAN KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füze ve dronların akabinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan açıklama geldi. Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti." dedi.

TRUMP: İRAN TESLİM OLDU, KAYBETTİ

Pezeşkiyan'ın açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, "İran özür dileyerek teslim oldu. Orta Doğu'nun kaybedenidir ve teslim olana kadar böyle kalacaktır" ifadelerini kullandı. Trump'ın tam açıklaması şöyle:

"Ağır darbeler alan İran, Orta Doğu komşularından özür dileyerek teslim oldu ve artık onlara ateş açmayacağına söz verdi.

Bu vaat, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmeyi amaçlıyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez Orta Doğu'daki çevre ülkelerine yenildi.

Onlar, "Teşekkürler Başkan Trump" dediler. Ben de, "Rica ederim!" dedim. İran artık "Orta Doğu'nun Zorbası" değil, aksine 'Orta Doğu'nun kaybedeni'dir ve teslim olana veya daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar uzun yıllar boyunca böyle kalacaktır!

Bugün İran çok ağır bir darbe alacak! İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölüm riskiyle karşı karşıya."

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN PEZEŞKİYAN'IN AÇIKLAMASINA DÜZELTME

Trump'ın açıklamalarının akabinde Devrim Muhafızları'ndan Pezeşkiyan'ın açıklamasına düzeltme geldi. İran Savaş Komuta Merkezi olan Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanının açıklamalarına binaen, silahlı kuvvetler bir kez daha ilan etmektedir ki komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliklerine saygı duymaktadır ve bugüne kadar da onlara karşı herhangi bir saldırıda bulunmamıştır.

Ancak önceki saldırgan eylemlerin devam etmesi durumunda bölgede Amerika'nın suç niteliğindeki varlığına ait tüm askeri üsler ve çıkarları ile sahte siyonist rejimin kara, deniz ve havadaki tüm unsurları, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetlerinin ağır ve yıkıcı darbelerinin ana hedefi olacaktır."