TIR Şoförü Tahliye Edildi, Mağdurlar Tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TIR Şoförü Tahliye Edildi, Mağdurlar Tepkili

TIR Şoförü Tahliye Edildi, Mağdurlar Tepkili
06.03.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki kazada iki bacağı amput edilen İrem Karatutlu, TIR şoförünün tahliyesine tepki gösterdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde önüne kattığı araçları sürükleyerek Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun (78) ölümüne, İrem Karatutlu'nun da (25) bacaklarını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet Acet, tahliye edildi.

TAG Otoyolu'nun Aslan Tüneli çıkışında 26 Temmuz 2025'te meydana gelen kazada; iddiaya göre Mehmet Acet'in kullandığı 63 LC 463 plakalı TIR arızalandı. Acet, arızayı gidermek için aşağıya inmesinin ardından TIR birden hareket etti ve tünelin çıkışında park halindeki motosikletlilere ve kurtarıcıya çarptı. TIR, önüne kattığı araçları yaklaşık 500 metre sürükledikten sonra durdu. Kazada motosiklet sürücülerinden Avukat Mehmet Mesut Karslıoğlu hayatını kaybederken İrem Karatutlu ile Ali Demirci yaralandı. TIR'ın altında kalan İrem Karatutlu'nun iki bacağı ise kaldırıldığı hastanede ampute edildi.

Kazanın ardından tutuklanarak 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle hakkında dava açılan TIR şoförü Mehmet Acet'in yargılanmasına devam edildi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına taraf avukatları katıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlanan Mehmet Acet, savunmasında tutuklu olduğu için hem kendisinin hem de yakınlarının mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında mevcut deliller ve istenen ceza göz önüne alındığında sanığın kaçma şüphesi olduğunu belirterek Acet'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mehmet Acet'in tahliyesine karar verip davayı 3 Haziran'a erteledi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evlilik yıl dönümünde yaşadığı kazada iki bacağını kaybeden İrem Karatutlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi. Karatutlu, bundan sonraki yaşamına protez bacaklarla devam etmek sorunda olduğunu belirterek, "İki bacağını kaybetmiş biri olarak yaşadığım mağduriyetin büyüklüğü karşısında sorumluların özgür şekilde yargılanması adalet duygumu ve vicdanımı derinden sarmaktadır. Talebim intikam değil, adaletin toplum vicdanını rahatlatacak şekilde tecelli etmesidir" dedi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförü Tahliye Edildi, Mağdurlar Tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro’luk yıldızın peşinde Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:20:08. #7.12#
SON DAKİKA: TIR Şoförü Tahliye Edildi, Mağdurlar Tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.