Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

06.03.2026 17:04  Güncelleme: 17:15
İran'a saldırılara devam eden ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesi için şartını açıkladı. Trump, "Tek şart koşulsuz teslimiyet. Onun dışında İran'la herhangi bir anlaşma söz konusu olmayacak." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların sonlanması için şartını açıkladı.

"İRAN KOŞULSUZ TESLİM OLMAZSA ANLAŞMAZ OLMAZ"

Trump, tek şartın "İran'ın koşulsuz teslimiyeti" olduğunu söyledi. Bu şartın sağlanmaması halinde İran'la herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmayacağını vurguladı.

"İSTEDİĞİM LİDER GELİRSE İRAN'I YENİDEN AYAĞA KALDIRIRIZ"

İran'da kendi istediği bir ismi rejimin başına geçirmek isteyen Trump, bu konuda da net konuştu. Trump, "harika ve kabul edilebilir liderlerin seçilmesi" halinde ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden ayağa kalkması için çalışacağını belirtti. Trump, ABD'nin ve ortaklarının İran'ı "yıkımın eşiğinden geri döndürmek" ve ekonomik olarak daha güçlü hale getirmek için çaba göstereceğini söyledi.

Bunların sağlanması halinde İran'ın "harika bir geleceğe sahip olacağını savunan Trump paylaşımına, "Make Iran Great Again (İran'ı yeniden büyük yapın) notunu düştü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    sen kimsin 18 3 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    o.cccccccc 7 1 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    eyyyyy turp kendine gel 4 2 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sarı çiyan 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bundan sonra Iran basta Israil olmak uzere bir bir ulkeyi tehdit etmiyecek 0 0 Yanıtla
