APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
07.03.2026 15:37  Güncelleme: 15:53
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı yani APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

APP plaka kullanan sürücülere kesilen 140 bin liralık trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti. İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Vatandaşların mağdur olmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerin ise mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.

APP PLAKALARIN 1 NİSAN'A KADAR DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Standart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor. Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.

SADECE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILACAK

Öte yandan, sürücülere sosyal medyada ücret karşılığında plaka basma vaadinde bulunan kişilere itibar etmemeleri önem taşırken, işlemin sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

UZUN PLAKA DEĞİŞİM KUYRUKLARI OLUŞTU

Kalın puntolu ve yasa dışı olarak kullanılan APP plakalara yönelik cezaların artırılmasının ardından sürücüler harekete geçmişti. Yeni düzenlemeyle APP plakalı araç kullananlara ilk tespitte 140 bin TL, ikinci kez yakalananlara ise 280 bin TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar trafikten men edilebiliyor. Cezaları duyan sürücüler plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına akın etti ve uzun kuyruklar oluştu.

APP PLAKANIN 280 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezanın 280 bin TL'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumda sürücü belgesinin daha uzun süreyle alınması ve hukuki süreçlerin devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi kapsamında 2 ila 5 yıl hapis cezası riski bulunuyor.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka olarak bilinen plakalar, standart ölçü ve yazı karakterleri dışında basılan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar olarak tanımlanıyor. Bu plakalar genellikle daha kalın ve farklı fontlarla hazırlandığı için estetik amaçla tercih ediliyor.

Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen plakalar, farklı bir hukuki duruma sahip. Kanunun 23'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, plakaların yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması durumunda hukuken geçersiz kabul ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre bu tür plakalar resmi standartlara uygun kabul edilmiyor. Bu nedenle kullanımının tespit edilmesi halinde sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor.

Son Dakika Güncel APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oğuzhan Tunç Oğuzhan Tunç:
    Devlet bu kadar işsiz olamaz. Milletin bir zevki var ona göz dikmeyin plaka okunuyormu okunuyor gerisinden sanane 21 12 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Niye uzatıldı? Yaz cezayı bütçe açık vermesin! 18 14 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    çok saçma sapan bir karar 15 4 Yanıtla
  • 566fnx2d8g 566fnx2d8g:
    ceza yiyenler ne olacak 15 1 Yanıtla
  • Erol Çolak Erol Çolak:
    ceza yiyen ne olacak sayın içişleri bakanım 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar - Son Dakika
