Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede

12.06.2026 11:31
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İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde kamu ihalelerinde usulsüzlük yaparak 3,1 milyar TL kamu zararına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda eski başhekim ve genel sekreter de yer aldı.

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ESKİ BAŞHEKİM DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda eski EÜ Hastanesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da yer aldığı 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede

'3,1 MİLYAR TL KAMU ZARARI' İDDİASI

Şüpheliler tarafından EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları öne sürüldü. Ayrıca ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İnceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirildiği belirtildi. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 41 şüpheli ise bu sabah adliye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Gözaltı, Güncel, İzmir, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Dinçer Aydın Roussel Dinçer Aydın Roussel:
    işte bak bu kadar büyük bir devlet üniversitesinde böyle şeyler oluyo ama batı ülkelerine bak orada böyle skandal çıkmaz çünkü sistemi düzgün kurmuşlar insanlar da kurallara uyuyo ama bizde hep böyle oluyo maalesef 10 0 Yanıtla
  • Cemile Ayşe İwhdid Cemile Ayşe İwhdid:
    yine üniversite yine usulsüzlük yine hiçbir şey olmayacak başını çek git 0 7 Yanıtla
  • Hajkanhajkan_42 Hajkan Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Döner sermayenin olduğu okullardan hastanelere vs nete varsa iyice denetlensin neler çıkar neler 0 0 Yanıtla
  • Ömer Suna Ömer Suna:
    kardeş 3 buçuk milyar lira kamu zararı diyorsun yani adam yapacak işi bırakıp ihale mi kontrol edecek maliye müfettişi bile yetişmiyo bu kadar işe biz esnaf olarak çalışıyoruz da bu devlet daireleri çalışan mı yok ne oluyo böyle 0 0 Yanıtla
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