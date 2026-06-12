Yönetmen Murat Saygı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Yönetmen Murat Saygı tutuklandı
12.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer alan medya yöneticisi Murat Saygı tutuklandı. Bir dönem oyuncu ve sunucu Gül Gölge ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Saygı ile birlikte 9 kişi cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında medya sektörünün tanınan yöneticilerinden Murat Saygı da yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çok sayıda ünlü isimden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat Saygı hakkında tutuklama kararı verildi.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını açıkladı.

MURAT SAYGI KİMDİR?

Türk medya sektörünün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Murat Saygı, kariyerine bankacılık alanında başladı. Daha sonra medya sektörüne geçiş yapan Saygı, Show TV ve Kanal D gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

Televizyon yayıncılığı ve içerik üretimi alanında uzun yıllar görev yapan Saygı, daha sonra Medyapım bünyesinde CEO olarak çalışmalarını sürdürdü.

GÜL GÖLGE İLE 11 YIL EVLİ KALMIŞTI

Murat Saygı'nın özel hayatı da uzun yıllar magazin gündeminde yer aldı. Saygı, 2007 yılında oyuncu ve sunucu Gül Gölge ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten Ali ve Emir adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak 11 yıl süren evlilik 2018 yılında anlaşmalı olarak sona erdi.

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

  • Tolga Çam
  • Murat Saygı
  • Enis Ahmet Onat
  • Emre Tari
  • Hasan Vatan
  • Reyhan Küçükyeğen
  • Mehmet Yıldız
  • Tessy Ramos Correia
  • Eren Yorulmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Saygı, Uyuşturucu, Gül Gölge, Operasyon, Yönetmen, Magazin, Gündem, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yönetmen Murat Saygı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:19:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yönetmen Murat Saygı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.