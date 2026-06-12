Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, tutuklanan isimler arasında medya sektörünün tanınan yöneticilerinden Murat Saygı da yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çok sayıda ünlü isimden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat Saygı hakkında tutuklama kararı verildi.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını açıkladı.

MURAT SAYGI KİMDİR?

Türk medya sektörünün önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Murat Saygı, kariyerine bankacılık alanında başladı. Daha sonra medya sektörüne geçiş yapan Saygı, Show TV ve Kanal D gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında yöneticilik görevlerinde bulundu.

Televizyon yayıncılığı ve içerik üretimi alanında uzun yıllar görev yapan Saygı, daha sonra Medyapım bünyesinde CEO olarak çalışmalarını sürdürdü.

GÜL GÖLGE İLE 11 YIL EVLİ KALMIŞTI

Murat Saygı'nın özel hayatı da uzun yıllar magazin gündeminde yer aldı. Saygı, 2007 yılında oyuncu ve sunucu Gül Gölge ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten Ali ve Emir adında iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak 11 yıl süren evlilik 2018 yılında anlaşmalı olarak sona erdi.

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI