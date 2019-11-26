Son Dakika Haberleri: Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu
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Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabı üzerinden Atlasglobal Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Atlasglobal Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır" denildi.

(İHA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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