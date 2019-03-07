Son Dakika Haberleri: Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası

Atletizm: 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası

1 saat önce

Atletizm 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Slovakya'da yapılacak.

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Atletizm 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası, 9-10 Mart tarihlerinde Slovakya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunudan yapılan açıklamaya göre, Samorin kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 16 atlet temsil edecek.

Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışmasında yer alacak milli sporcular şunlar:

Erkekler

Gülle atma: Osman Can Özdeveci,

Disk atma: Yusuf Yalçınkaya

Cirit atma: Emin Öncel

Çekiç atma: Özkan Baltacı

23 yaş altı:

Cirit atma: Ümmet Değermenci

Disk atma: Oğuzhan Özdayı

Gülle atma: Alperen Karahan

Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri

Kadınlar

Gülle atma: Emel Dereli

Disk atma: Semra Türk

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

Cirit atma: Eda Tuğsuz

23 yaş altı

Gülle atma: Sinem Yıldırım

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Cirit atma: Esra Türkmen

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA

Slovakya, Atletizm, Avrupa, Spor
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