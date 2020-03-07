Atletizmde U18 Indoor Match heyecanı başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, İstanbul'da başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayan U18 Indoor Match Atletizm Dostluk Turnuvası'nda Türkiye, Ukrayna, Belarus, Sırbistan ve Türkiye TOHM Karması yarıştı. Sabah saat 11.00'de pentatlonun ilk yarışması 60 m engelli ile başlayan olan müsabakalar 16: 30'daki karışık bayrak yarışıyla sonuçlanacak. Toplam 27 yarışma sonrasındaki genel puanlamada birinci olan takım, şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

Yarışmalara misafir ülkeler Sırbistan, Ukrayna ve Belarus, 26'şar atletle katıldı. Türkiye ise hem U18 değerlendirmesi sonrasında seçilen Milli Takım'la, hem de TOHM sporcularından oluşan bir karmayla müsabakalarda boy gösterdi.

U18 Indoor Match, geçen yıl Fransa 'nın birinciliğiyle tamamlanırken, Türkiye ikinci sırayı almış, Belarus da üçüncülüğü elde etmişti.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar , organizasyona gelen ülkelerin sporcularını ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Bunları yapmamızdaki amaç; altyapımızı oluşturabilmek, kendi altyapımızla birlikte dünya seviyesinde yarışabilecek sporcular yetiştirebilmek. Ülkemize gelen tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Müsabakalarda yer alan milli atletler şu şekilde:

U18 MİLLİ TAKIM

KADINLAR: Simay Özçiftçi (60 m), Ezgi Kol (400 m), Nevin İnce (800 m), Elanur Çoban (1500 m), Merve Bingöl (3000 m), Yaren Yıldırım (60 m engelli), Iraz Engin (uzun atlama), Doğa Olga Özbaki (yüksek atlama), Ela Alina Atam (üç adım atlama), Sude Elif Serdar (sırıkla atlama), Büşra Hatun Ekinci (gülle atma), Siyabe Ecenur Türkay (pentatlon), Elifnur Özbey (3000 m yürüyüş)

TOHM KARMASI

ERKEKLER: Cem Özsu (60 m), Erdal Çarıklıoğlu (400 m), Sefa Şentürk (800 m), Hakim Dursun (1500 m), Yusuf İslam Acar (3000 m), Emre Şengül (uzun atlama), Ebubekir Erdoğan (üç adım atlama), Erdem Tilki (sırıkla atlama), Atilla Göktuğ Taşdelen (yüksek atlama), Lütfi Demir (gülle atma)

KADINLAR: Beyzanur Seylan (60 m), Sudenaz Kazanççı (400 m), Süreyya Yıldız (800 m), Leyla Işık (1500 m), Aslı Atan (3000 m), Bahar Öztürk (60 m engelli), Ecem Dursun (uzun atlama), Hilal Mutlu (üç adım atlama), Sıla Simay Harman (sırıkla atlama), Ece Narttürk (gülle atma), Ayşenur Gönülsalan (3000 m yürüyüş)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açılış seremonisinden detaylar

Fatih Çintimar'ın konuşması

Plaket takdimi

Salondan detaylar

Müsabakalardan detaylar