Atlı Cirit Heyacanı Ankara'da Sürecek
31 dakika önce
2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.
2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara
'da başlayacak.
Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek müsabakalara 4 takım katılacak.
Grubu ilk sırada bitirecek takımın Türkiye
şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalarda Erzurum Akıncılar
Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova
Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şahdadaş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak
Bireylül Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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