Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit Heyacanı Ankara'da Sürecek

Atlı Cirit Heyacanı Ankara'da Sürecek

31 dakika önce

2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.

Atlı Cirit Heyacanı Ankara'da Sürecek, System.String[]
2018 yılı atlı cirit müsabakalarında D Grubu heyecanı yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek müsabakalara 4 takım katılacak.

Grubu ilk sırada bitirecek takımın Türkiye şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalarda Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Şahdadaş Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Bireylül Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Akıncılar, Erzurum, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Spor
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