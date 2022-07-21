Atlı jandarma timlerinin görev süresi doldu

MALATYA - Malatya'da tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik ve mesire alanlarında 20 günlüğüne görevlendirilen Atlı Jandarma Timi, başarıyla görevlerini ifa etti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 1-20 Temmuz 2022 tarihine kadar geçici olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen, 3 astsubay binici, 3 seyis, 3 attan oluşan Atlı Jandarma Timi görevlerinin son gününde de denetimini sürdürdü. Kentte 20 gün süreyle 14 ayrı noktada görev alan Atlı Jandarma Timlerinin son durağı ise Orduzu Tabiat Parkı oldu. bölgede piknik yapanları ateş yakmamaları, çevre ve doğayla ilgili suç oluşturabilecek davranışlarda bulunmamaları konusunda uyarılarda bulunan Atlı Jandarma Timlerine son gününde de çevredeki vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bazı çocuklar atları sevmelerinin ardından ata bindi.