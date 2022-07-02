Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları Akşehir'de başladı - Son Dakika
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Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları Akşehir'de başladı

02.07.2022 14:50
Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları Akşehir'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Akşehir Belediyesi İşbirliğiyle Atlı Okçuluk Şampiyonası Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Akşehir Belediyesi İşbirliğiyle Atlı Okçuluk Şampiyonası Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları gerçekleştirildi.

At üzerinde hızla giderken yanlardaki hedeflere ok atan sporcular, gösterdikleri başarı ve tehlikeli hareketleri heyecanlandırdı.

Yarışmanın yarın yapılacak bölümünde ise kabak parkuru yarışmaları ve ödül töreni yapılacak.

Müsabakalarda 17 kulüpten 75 sporcu yarışıyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak olan yarışmacılar, birinci gün Türk Parkuru (Tabla Bendi), ikinci gün ise kabak parkurunda yarışacak.

Akşehir Devlet Hastanesi arkası atlı okçuluk yarış pistinde gerçekleştirilen yarışmanın açılışında, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Kaymakamı İsmail Küreci de konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

gençlik, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları Akşehir'de başladı - Son Dakika

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