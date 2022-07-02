Müsabakalarda 17 kulüpten 75 sporcu yarışıyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak olan yarışmacılar, birinci gün Türk Parkuru (Tabla Bendi), ikinci gün ise kabak parkurunda yarışacak.

Kaynak: AA

gençlik, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Atlı Okçuluk Doğu Grubu Çeyrek Final Müsabakaları Akşehir'de başladı - Son Dakika

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