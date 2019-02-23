Son Dakika Haberleri: Atm Fareleri Gürün'de Yakalandı

Atm Fareleri Gürün'de Yakalandı

55 dakika önce

Malatya'da bankamatiklere kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın kart bilgilerini kopyalamak suretiyle dolandırıcılık yapan İki şüpheli Sivas'ın Gürün ilçesinde Polis-Jandarma işbirliği ile yakalandı.

Atm Fareleri Gürün'de Yakalandı, System.String[]
Malatya'da bankamatiklere kart kopyalama cihazları yerleştirerek vatandaşın kart bilgilerini kopyalamak suretiyle dolandırıcılık yapan İki şüpheli Sivas'ın Gürün ilçesinde Polis- Jandarma işbirliği ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Gürün ilçe merkezinde durumlarından şüphelenilen bir otomobil, polis ekiplerinin yapmış olduğu dur ikazına uymayarak kaçması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu Yazyurdu jandarma karakolu önünde kıskıvrak yakalandı.

Otomobilden indirilen F.K(31) ve O.E.(29)'nin yapılan sorgulamalarında suç dosyalarının kabarık olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin Malatya ilinde bankalara ait ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri tespit edildi. Otomobilde yapılan arama sonucu suç işlerken kullandıkları aparatlara el konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Sivas, Jandarma, Polis, Gürün, 3. Sayfa
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