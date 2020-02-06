ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar - Son Dakika

ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar

6 saat önce

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurup paraları çaldı.

ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar, System.String[]

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurup paraları çaldı.


Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir banka soygunu yaşandı. Hırsızlar bir bankanın ATM'sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM'nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı. Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.


Son yıllarda Almanya'da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM'lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor. - DUSSELDORF

Almanya, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Aklanan Trump düzenlediği basın toplantısında o manşeti gösterdi ve "bunu çerçeveleteceğim" dedi Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATM'yi hava uçurup paraları çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]