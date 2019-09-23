Son Dakika Haberleri: "Atmazsan Batmaz" sloganıyla çöp topladılar
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"Atmazsan Batmaz" sloganıyla çöp topladılar

26 dakika önce

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde "Atmazsan Batmaz" sloganı ile öğrenciler, veliler ve protokol üyeleri sokaklardaki çöpleri topladı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde "Atmazsan Batmaz" sloganı ile öğrenciler, veliler ve protokol üyeleri sokaklardaki çöpleri topladı.

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kapaklı Belediyesi ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen programda, Veli Çeken Parkı'ndan, eski Belediye Meydanına kadar yürüyen vatandaşlar çevre temizliğine dikkat çekti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz da çöp toplayan öğrenci ve velilere eşlik etti.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin burada yaptığı açıklamada, programa katılan veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Bugün anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Çetin, "Üzücü bir tablo, temiz kabul ettiğimiz gezerken farkına varmadığımız bir sokağın ürünleri buradaki çöpler. Biz Avrupa'ya medeniyeti öğretmiş bir ecdadın torunlarıyız. Temizlik imandan gelir diyen bir topluluğun evlatlarıyız. İnancımız gereği temizliğe önem veren bir toplumuz ancak, geriye dönüp baktığımızda yaşadığımız bazı gerçekleri unutuyoruz veya farkında değiliz." dedi.

Yerel yönetimler olarak hep birlikte sıfır atık projesini hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Çetin, böylelikle geri dönüşümü mümkün olan tüm ürünlerin ayrıştırıp tekrar geri dönüşüme kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Çetin'in konuşmasının ardından Kapaklı Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları defile sergilendi.

Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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