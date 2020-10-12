Son dakika... Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı - Son Dakika

Son dakika... Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı

12.10.2020 11:44
Son dakika... Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı, System.String[]

Son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın coğrafi konumu, üstlendiği görevler ve ekonomide aldığı yolla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele'nin merkezi olan Ankara'nın coğrafi konumu, üstlendiği görevler ve ekonomide aldığı yolla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, kentin başkent oluşundan bu yana geçen sürede ticaretten sanayiye, eğitimden teknolojiye kadar bütün alanlarda "baş" kent olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Milli Mücadele'nin merkezi Ankara'nın, bugün gerek coğrafi konumu, gerek üstlendiği görevler gerekse ekonomide aldığı yolla Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğine işaret eden Baran, Milli Mücadele'de üstlendiği rol ve Ankaralıların Türkiye'nin bağımsızlık savaşında geçit vermemesiyle Ankara'nın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından başkent ilan edilerek onurlandırıldığını belirtti.

Baran, geçmişte düşmana geçit vermeyen Ankara ve Ankaralıların, bugün de çalışarak ve üreterek verdikleri mücadeleyle Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını tahkim ettiğini belirterek İstiklal Mücadelesi'nde imkansızlıklar içinde "yapılamaz" denilenin yapıldığını ve yepyeni bir Cumhuriyet kurulduğunu ifade etti.

Başkent Ankara'nın bugün tarihi, kültürü, coğrafi konumu ve güzellikleri, ekonomisi, sanayisi, ticareti, turizmiyle dünyadaki sayılı kentler arasında yer aldığına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara; 12 organize sanayi bölgesi, 10 teknokent, 112 Ar-Ge ve 42 tasarım merkeziyle, 8'i devlet ve 13'ü vakıf olmak üzere 21 üniversitesiyle aynı zamanda sanayi sektöründe de önemli bir potansiyele sahip. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesindeki 7 Türk şirketinden 6'sı Ankara'da. Küçük bir bozkır kasabasından dev metropole dönüşen Ankara, bugün ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi durumunda. Ülkemize 97 yıldır başkentlik yapan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleden yeni bir Cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum."

Son dakika... Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı

Ankara Ticaret Odası, Baran Ankara, Başkent, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı - Son Dakika Ekonomi

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