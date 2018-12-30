ATO Başkanı Menevşe: "Yeni Yıla Yeni Umutlarla Başlamak İstiyoruz"

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yeni yıla yeni umutlarla başlamak istiyoruz.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yeni yıla yeni umutlarla başlamak istiyoruz. Son iki aydaki toparlanma, morale ihtiyacı olan iş dünyasının en büyük motivasyon kaynağı olmuştur" dedi.



Adana Ticaret Odası Aralık ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, gerçekleştirildi. Üyelerin sorunlarının masaya yatırıldığı ve oda faaliyetlerinin değerlendirildiği olağan meclis toplantısında konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, Türkiye ekonomisinin hızla bir daralmaya doğru giderken, akılcı bir şekilde atılan adımlar ve alınan tedbirlerle ekonomi çarklarının yeniden hareket geçtiğini ifade ederek, "Resesyonun ne kadar sert olacağı ve ne kadar uzun süreceği henüz netleşmiş değil ancak 2019'dan ümitliyiz" dedi.



"Şimdi iyi giden bir seyir var ama, bu seyir bizleri rehavete düşürmemeli" diyen Menevşe şöyle devam etti:



Onarmamız gereken bir ekonomimiz olduğunu aklımızdan hiç çıkarmamız gerekmektedir. Onarımın ilk adımları yıl boyunca hep dile getirdiğim konulardır. Tasarruf, üretim ve ihracat. Bu üçlüden birinin eksik kalması başarısız bir ekonomi yönetiminden başka bir şey sunmaz bize. Adımlarımız ciddi ve sürekli olmazsa, 2018 darboğazı, sadece ekonomik sorunların ağırlaştığı ve kısa süreli bir ekonomik daralma olarak kalmayabilir. Daralmanın farklı boyutlara sıçramaması için enflasyon artışı ve cari açıktaki hastalığın teşhisi, sonrasında da tedavisi için bu tırmanmaların masaya yatırılması yeni yılın ilk işlerinden olmalı. Para ve maliye politikasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve kurda ekstra yeni bir gelişme yaşanmaması durumunda, 2019 yılı için enflasyon hedefinin tutturulacağına dair ilk sinyallerin alındığına, 2018 yılının son iki ayındaki rakamlarla şahit oluyoruz. Özetle yeni yıla yeni umutlarla başlamak istiyoruz. Son iki aydaki toparlanma, morale ihtiyacı olan iş dünyasının en büyük motivasyon kaynağı olmuştur."



Menevşe konuşmasını şöyle südürdü:



"2018 yıpratıcı bir yıl oldu ama sızlanmak gibi bir lüksümüz yok. Ayağa kalkacağız ve elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Aynı gemide yol almanın gereği bu. Türkiye ekonomisinin temel parametreleri, devlet-özel sektör ilişkileri, küresel yönetişim reel sektör ve finans sektörünün birlikte atması gereken adımların gecikmemesi gerektiğini sürekli belirtiyoruz. Ekonominin normal dinamiklerinin dışında gelişen bu sürecin yükü yalnız reel sektör sırtına yüklenmemelidir. Kamu ve reel sektörün olduğu kadar finans sektörünün de sürece katkı vermesini bekliyoruz. Ancak açıkça söylemem gerekir ki finans sektörü bu süreçte hiç risk almamayı ve reel sektöre karşı katı davranmayı tercih etmektedir. Üyelerimizden son dönemde sıklıkla bankalarla diyalog konusunda şikayetler alıyoruz. Yeni yılda reel sektörün finans sektörü ile uyum içinde olmasını arzu etmekteyiz. Elbette, ilerleyen dönemlerde enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara düştüğünü görmek en büyük ümidimiz. Bunun doğru hızda ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için elbette devletin vatandaşlarla ve iş dünyası ile sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurması elzemdir. Zira unutulmaması gerekir ki, ekonomi beklentiler üzerine kuruludur. Yeni yıla merhaba demeye hazırlandığımız bu günlerde, ekonominin geliştiği, kalkınmanın sürdürülebilir olduğu, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yılın sizlerle olmasını temenni ediyorum."



Türkiye ekonomisinin hızla bir daralmaya doğru giderken, akılcı bir şekilde atılan adımlar ve alınan tedbirlerle ekonomi çarklarının yeniden hareket geçtiğini ifade ederek, "Resesyonun ne kadar sert olacağı ve ne kadar uzun süreceği henüz netleşmiş değil ancak 2019'dan ümitliyiz" dedi.



Meclis üyeleriyle istişare ve fikir alışverişinin ardından ATOSEV 52. Mali Genel Kurul'un yapılması ile yılın son meclis toplantısı sona erdi. - ADANA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı

Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak

Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam