ATO Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı

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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 170 bine yakın üyesinin faaliyet gösterdiği sektörlerin, oda çatısı altında 68 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiğini belirterek, "Meslek komitelerimiz sektörlerinin gelişip, ilerlemesi, dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak, küresel rekabette gücünün artması için çalışıyor. Sektörlerin nabzını komitelerimiz aracılığıyla tutuyoruz. Komitelerimizden gelen talep, görüş ve öneriler çalışmalarımızın pusulasını oluşturuyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 68 meslek komitesinin 31'inin başkanıyla istişare toplantısında bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Güçlü, Ahmet Akça, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu'nun da yer aldığı toplantıda, komite başkanları, üyelerinin ve sektörlerinin taleplerini, çözüm önerileriyle birlikte aktardı.

ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 170 bine yakın üyesinin faaliyet gösterdiği sektörlerin, oda çatısı altında 68 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiğini belirterek, üyelerinin iş ve ticaret hayatında yaşadığı gelişmeleri, sorun, talep, görüş ve önerileri komiteler aracılığıyla takip ettiklerini ve ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek takipçisi olduklarını dile getirdi.

"ATO Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı"nın ilk bölümünü 29 meslek komite başkanının katılımıyla, 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Gürsel Baran, şöyle konuştu:

"Bugün de 31 Komite Başkanımızla bir aradayız. Meslek komitelerimiz sektörlerinin gelişip, ilerlemesi, dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak küresel rekabette gücünün artması için çalışıyor. Başkentimizin ticaretine, ihracatına katkı sunarak, ülkemiz ekonomisine değer katıyor. Sektörlerin nabzını komitelerimiz aracılığıyla tutuyoruz. ATO olarak yaptığımız çalışmalarda komitelerimizden gelen talep, görüş ve öneriler çalışmalarımızın pusulasını oluşturuyor."

Baran, toplantıya katılan 31 komitenin göreve geldiği 8 Kasım 2022 tarihinden bu yana yaptığı çalışmaların istatistiki verilerini de paylaşarak, şu bilgileri verdi:

"Bugün bir araya geldiğimiz 31 komite, yaptığı bin 45 toplantıda, bin 645 karar alarak, sektörlerinin sorunlarına çözüm aradı. Biz de ATO Yönetimi olarak komite toplantılarından çıkan sonuçların takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ticaretimizin, ihracatımızın gelişmesi, artması için birliğe, beraberliğe, istişareye her zaman ihtiyacımız var. Bu anlamda toplantılarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettirmek istiyoruz."

"Bütün dünyada ticaretteki en büyük engel enflasyon ve belirsizlik ortamı"

Son dönemde yaşanan enflasyonun reel sektörü etkilediğini kaydeden Baran, "Bugün sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada ticaretteki en büyük engel enflasyon ve belirsizlik ortamı. Bu soruna bağlantılı olarak finansmana erişim sorunu da devam ediyor" diye konuştu.

"Amacımız, reel sektörümüzün ticaretinin ihracatının önündeki engelleri kaldırarak ülkemizin gelişimine hizmet etmek"

Baran, reel sektörün, işçi-işveren davaları, nitelikli işgücü ihtiyacı, ticari kredi kartlarına taksit konusu, vize uygulamaları, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi konularla ilgili sorunlar yaşadığına da dikkati çekerek, "Her sektörümüzün kendi özelinde karşılaştığı sorunları var. Tüm konuları masaya yatırıp atılabilecek adımları belirleyip çözüm arayışına yöneliyoruz. Amacımız, reel sektörümüzün ticaretinin ihracatının önündeki engelleri kaldırarak ülkemizin gelişimine hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, ATO'nun 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko Meslek Komitesi Başkanı Ziya Demirci, 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi Başkanı Muammer Çağlayan Çay, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Cengiz Bildirici, 22 No'lu Yangın ve Güvenlik Sistemleri Meslek Komitesi Başkanı Ceprail Keskin, 34 No'lu Hurdacılık, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Meslek Komitesi Başkanı Hakan Kaplan, 40 No'lu Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi Başkanı İsmail Gümüşok, 41 No'lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Hakan Ekici, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Çetin İnalkaç, 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Vedat İşler, 46 No'lu Yassı Demir Çelik Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Yardımcı, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Başkanı Murat Zalaltuntaş, 49 No'lu Otomotiv ve Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Türkyılmaz, 50 No'lu Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Aydın Erkoç, 51 No'lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Ali Cem Cantekin, 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Rasim Kaya, 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Ercüment Ünal, 54 No'lu Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ebubekir Coşkun, 55 No'lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Bülent Uz, 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Naz Öztürk, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Komite Başkanı Dursun Yılmaz, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kılıç, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever, 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur, 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram, 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Cengiz Gökay, 64 No'lu Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Ziya Çelik, 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Soner Ülgen, 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hulusi Yetim, 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Serdar Çankaya, 68 No'lu Cam ve Cam Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Çelik katıldı.