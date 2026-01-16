ATRAX 2026: Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz

EĞLENCE, park ve rekreasyon sektörlerinin uluslararası buluşma noktası ATRAX 2026, ikinci gününde İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 15–17 Ocak tarihlerinde hayata geçirilen fuarda 30 ülkeden 400'ün üzerinde firma ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl Yeşilköy'deki fuar merkezinde 13'üncü kez kapılarını açan luslararası Eğlence, Park, Spor, Dinlenme Alanları Fuarı ATRAX 2026, 'Ciddi Eğlence – Yarının Mutlu Şehirleri İçin Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz' temasıyla düzenleniyor.

Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Körfez ülkeleri ve Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyayı İstanbul'da buluşturan ATRAX 2026, eğlence parkları, tematik alanlar, spor ve rekreasyon yatırımları, kentsel yaşam çözümleri ve yenilikçi teknolojiler alanında sektör profesyonellerine iş birliği ve ticaret fırsatları sunuyor.

'İLGİ BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE'

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, fuara yönelik "Bugün burada 5 salonda 400'ün üzerinde firma ürünlerini tanıtıyor. Fuarımız uluslararası bir fuar. 30 ülkeden katılımcı bulunuyor ve her yıl 80'in üzerinde ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz. Oyun, eğlence, spor tesisleri ve sosyal tesislere dair tüm ürünlerin yer aldığı bir fuar bu. Bu sektör çok gelişen ve her yıl kendini yenileyen bir sektör olduğu için fuar gerçekten renkli ürünlerle, yeni dizilimli ürünlerle dolu. Fuar, beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ziyaretçi akını oldukça güzel, yoğunluk hızlı bir şekilde devam ediyor. Fuar yarın akşama kadar, yani 17 Ocak akşamına kadar sürecek. Bu sektörde büyük projeler hayata geçiriliyor. Dolayısıyla buraya katılan firmalar, birbirleriyle iş birliği yaptıkları gibi büyük projelerin de partnerleri oluyor. Bu durum sadece Türkiye ile sınırlı değil, yakın ülkelerin tamamını kapsıyor" dedi.

'FUARDA SUNULAN ÜRÜNLERİN TAMAMI BÜYÜK PROJELERE HİZMET EDİYOR'

Aslan, "Buradaki firmalar, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Bir tesis istediğinizde aslında çok sayıda unsur bulunuyor: yeşil alanı var, eğlence alanı var, havuzu var, parkı var, bahçesi var, açık alanları var. Bunların hepsine dair ürün ve hizmetler bu fuarda yer alıyor. Dolayısıyla burada sunulan ürünlerin tamamı büyük projelere hizmet ediyor. Dijital oyunlar çok ilgi görüyor, teknoloji odaklı tesisler ve oyunlar yoğun ilgi çekiyor. Yenilikçi park tasarımları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda akuatik, yani suyla ilgili eğlenceler de giderek daha popüler hale geliyor. Biz bu yılın temasını ciddiyetle belirledik. 'Gelecek nesiller için, daha yaşanabilir bir dünya için eğlenceyi ciddiye alıyoruz' diyoruz. Aslında bunların tamamı insanların yaşam kalitesine dokunan, yaşam kalitesini artıran hizmetler ve tesisler. Bu nedenle temamızı da 'gelecek nesiller için eğlenceyi ciddiye alıyoruz' şeklinde belirledik" diye konuştu.

'BİRÇOK ÜLKE BURADA'

Aslan, "Fuarımız oldukça hareketli ve bu fuardan çok büyük iş birlikleri doğacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Bir sonraki senenin başvuruları başladı bile. Bu bölgenin ve yakın ülkelerin tek fuarı olması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Aynı zamanda ağırlıklı olarak Türkiye'de üretim yapan, yerli üreticilerin yer aldığı bir fuar. Bu nedenle Türkiye'den mal almak, Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen birçok ülke buraya geliyor" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Bu yılı çok güzel sonuçlarla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bu fuar bir ticaret fuarıdır; halka hitap etmez, yalnızca sektör mensuplarına yöneliktir. Çünkü çok büyük tesislerin yapılmasına yönelik projeler burada doğuyor ve burada gelişiyor. Bazen 'eğlence fuarı, çocuklarla gidelim' gibi algılanabiliyor ancak öyle değil. Maalesef çocuk ziyaretçi kabul edemiyoruz. Bu, tamamen sektörel ve ticari bir fuar. Çocukların her zaman oynayabilmesi için tesisler üretiyoruz ama fuarın kendisi profesyonellere yöneliktir" dedi.

Aslan, "Fuarda üç hol eğlence ve park ekipmanlarına ayrılmış durumda. Karşı tarafta ise iki hol havuz, spa ve su eğlencelerine ayrılmış durumda. Özellikle son dönemde gelişen açık hava yaşamı, havuz sektöründe çok önemli bir atılımın gerçekleşmesini sağladı. Burada yüksek teknoloji ürünü havuzlar, spa tesisleri ve sürdürülebilirliği öne alan ürünlerle havuz sektörü bir araya geldi. 'Mavi Gelecek' sloganı altında, su tasarrufuna önem veren havuz sektöründeki yenilikler karşı salonlarda tanıtılıyor" diye konuştu.