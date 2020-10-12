ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi - Son Dakika

ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi

12.10.2020 16:47
ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi, System.String[]

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve Birlik Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu'nun katılımları,365 oda/borsa başkanı ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısına katıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve Birlik Başkanı M. Rifat Hısarcıklıoğlu'nun katılımları,365 oda/borsa başkanı ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısına katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Demirci söz aldığı toplantıda, yeni yayınlanan ilçe bazlı teşvik sisteminde Ardahan'ın daha fazla yararlanması amacıyla yapılması gerekleri dile getirdi. Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) aktif hale getirilmesi için öneriler sunan Demirci, bu konuda ek destekler verilmesini talep etti.

Demirci, Kalkınma Ajansları ile ilgili görüşlerini aktararak SOGEB'e sunulan projelerde bölge için pozitif ayrımcılık istedi. - ARDAHAN

ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi
ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi

amasya ticaret ve sanayi odası, Yönetim Kurulu, Mustafa Varank, Çetin Demirci, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Demirci, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile video konferans aracıyla bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

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