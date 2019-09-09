Son Dakika Haberleri: Audi'den Frankfurt'ta iki dünya lansmanı
Son Dakika Otomobil Haber

Audi'den Frankfurt'ta iki dünya lansmanı

43 dakika önce

CARMEDYA.COM – Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda iki farklı yeniliği gözler önüne serecek. Markanın elektrikli otomobil öngörüsünü taşıyan AI konsept ailesinin en yeni üyesi olan elektrikli off-road konsepti AI: TRAIL ve yüksek performans spor otomobili RS7 Sportback ilk kez bu fuarda tanıtılacak. Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı’na geniş bir model yelpazesiyle katılıyor. Sergilenecek 30 otomobilden 17’si...The post Audi’den Frankfurt’ta iki dünya lansmanı appeared first on Carmedya.

Audi'den Frankfurt'ta iki dünya lansmanı, System.String[]

CARMEDYA.COM - Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki farklı yeniliği gözler önüne serecek.



Markanın elektrikli otomobil öngörüsünü taşıyan AI konsept ailesinin en yeni üyesi olan elektrikli off-road konsepti AI: TRAIL ve yüksek performans spor otomobili RS7 Sportback ilk kez bu fuarda tanıtılacak.


Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı'na geniş bir model yelpazesiyle katılıyor. Sergilenecek 30 otomobilden 17'si ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Audi A4 ve Audi Q7'nin yeni versiyonlarından, A1 citycarver ve Q3 Sportback'e, Yeni Audi RS 6 Avant'tan markanın Formula E'deki temsilcisi yenilenmiş FE06'ya kadar birçok model statik olarak ilk kez gösterilecek.


Audi, fuarda iki dünya prömiyeri de gerçekleştirecek. Markanın elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI'ın off road yaklaşımı olan AI: TRAIL, elektrikli otomobil teknolojisi ve anlayışını, off-road ile buluşturuyor. Marka yüksek performans ailesi RS'in en yeni modeli Audi RS7 Sportback'i de ilk kez bu fuarda tanıtacak.


The post Audi'den Frankfurt'ta iki dünya lansmanı appeared first on Carmedya.

Frankfurt, Audi, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu
Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Audi'den Frankfurt'ta iki dünya lansmanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]